〈北部〉中央若禁廚餘養豬 鄭文燦：同步跟進

2019-01-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應非洲豬瘟疫情，中央及地方政府均建立防疫機制，農委會也定調，若非洲豬瘟在國內爆發，將全面禁用廚餘養豬；市長鄭文燦昨天表示，中央一旦啟動禁用廚餘，就會立刻輔導養豬業者改用飼料、協助養豬產業轉型，即日起市府動物保護處官網已設置「非洲豬瘟防疫專區」，將即時公開個案處理狀況、檢驗結果及相關防疫資訊。

鄭文燦指出，桃園已召開多次防疫會議，遇到的個案都掌握即時通報原則，將各種可能的疫情資訊通報給中央的防疫中心，並同步進行非洲豬瘟病毒檢驗，在最短時間內確認是否感染。同時，市府也加強與桃園國際機場的合作，強化邊境預防措施，呼籲民眾到中國旅遊返台時，切勿攜帶含有豬肉的各種產品入境。

會以堆肥、化製等方式處理

鄭文燦說，廚餘是非洲豬瘟最主要的傳播管道，全市目前約有四百處養豬場，約三百處使用廚餘，而市府清潔隊每日收納的家庭廚餘約一五○噸，市府會積極輔導各養豬場將廚餘蒸熟後再使用，降低傳染風險；未來若中央啟動禁用廚餘，桃園勢必得同步實施，屆時大型賣場、餐廳及家庭等廚餘會以堆肥、化製或送至污水處理廠等方式進行適當處理，並比照中央設定的標準，補貼並輔導養豬業者全面改用飼料、協助養豬產業轉型。

大溪發現棄置死豬 駁處置延誤

前天有民眾在大溪區發現棄置死豬，國民黨籍市議員詹江村透過臉書直播抨擊市府處理慢半拍。鄭文燦對此表示，該案是民眾通報里長，在訊息傳遞過程中有時間落差，市府於六日接獲通報，即由動保處召集相關局處立即前往處理，截至目前，所有個案都依照標準處理流程處置，並無延誤情形。

鄭文燦呼籲，防疫工作人人有責，疫情資訊應由市府統一發布，市府會於官網防疫專區公布相關資訊，讓議員和市民朋友都可以即時了解，以免產生誤會或不必要的恐慌。

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