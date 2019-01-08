〈中部〉《台中》環保市集攤商集資 自辦街友尾牙宴

2019-01-08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歲末之際，大台中環保市集近百攤商一百元、二百元小額集資，七日自辦街友尾牙宴，席開七十桌邀近八百位弱勢者參與；曾是鞋廠大老闆的「小賀」因金融風暴一夕間債台高築，曾淪為街友，靠在環保市集賣二手衣重新出發，仍負債逾千萬的他也共襄盛舉，盼鼓勵街友「活著就有希望」。

大台中環保市集連續十八年在歲末舉辦愛心尾牙宴，最初是由北區金華里里長蘇福安和市集主任蘇志雄看到街友餐風露宿，發想辦桌讓辛苦人好好吃頓飯。

體貼艱苦人 攤商集愛心連辦18年

因市集的攤商不少是艱苦人，眾人將心比心下，行動集資做愛心，以一百元、二百元小額集資匯聚大愛，多年下來活動備受肯定，今年有八十九名攤商出錢又出力，募得廿五萬元辦桌。

活動獲肯定，包括嘉義弘振慈善會、台中市寶積林關懷協會等團體捐物資，寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切也到場替街友開示、祈福等。

其中賣二手衣物的「小賀」曾經是大老闆，生活富裕的他十年前碰上金融海嘯，貨出去錢收不回來，債台高築，被迫變賣機具、工廠還債後，還負債逾千萬。

「小賀」淪落街頭，甚至想過輕生，直到遇到蘇福安輔導他收舊衣整理後賣二手衣，雖然收入扣掉還債後所剩無幾，他也捐六百元為街友加菜，還整理不少衣物讓街友禦寒；他盼用過來人經驗鼓勵街友「有命就有機會，失意不要失志」。

昨日的尾牙宴邀來近八百人享受佳餚美食外，更有食品、生活物資；蘇福安說，經誠蓮曲佩仁波切開示資源有效分享，剩餘物資也將轉贈有需要的社福團體。

此外，佛光山惠中寺昨日也準備臘八粥、春聯及紅包致贈台中市府員工與前往洽公民眾，台中市長盧秀燕盼藉此活動寒冬送暖、拋磚引玉。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/