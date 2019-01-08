〈中部〉《台中》大里光正段社宅申請 首日95件

2019-01-08

〔記者張菁雅／台中報導〕大里區光正段第一期社會住宅七日起受理民眾申請承租，台中州廳及大里區公所湧現人潮，有人索取申請書，有人到場送交申請文件，總計首日共收件九十五件，以一房型申請件數最多、占了近一半。住宅處表示，申請期限至二月一日，將在三月廿九日抽籤，五月廿五日入厝。

首期開放196戶承租

住宅處說，大里區光正段第一期社會住宅開放一百九十六戶承租，一房型一百一十八戶、二房型六十八戶、三房型十戶，每戶配備冷氣、廚具、衛浴設備、床箱、衣櫃、窗簾等。

第一年租金優惠5折

台中市社會住宅租金為市場租金水準七折以下，第一年租金優惠五折、第二年六折、第三年七折。經由三家不動產估價師進行市場租金估價，大里區光正段社會住宅第一年每月租金含管理費一房型僅需二千七百至三千五百元、二房型五千九百至六千一百元、三房型八千二百元。

市府自昨天起在台中州廳及大里區公所受理民眾申請承租，由於租金優惠，受理現場人潮不斷，有些民眾去索取申請書及詢問相關事宜，有些人則準備好各項文件、趕在首日完成申請，住宅處也加派人力協助民眾檢視書件，昨天總計收件九十五件。根據住宅處統計，申請一房型有四十七件、二房型四十件、三房型四件，另四件補正中，還不確定房型。

住宅處表示，申請期限至二月一日，申請截止後，將在三月廿九日以電腦抽籤方式抽出正取及備取戶，並非先申請者即優先，因此建議有意申請者避開人潮較多的第一週及最後一週，而中籤者將可在五月廿五日入厝。

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