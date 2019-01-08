〈中部〉週休賞遊林內 漫步落羽松秘境

2019-01-08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林林內鄉公所昨在農田水利文物陳列館舉辦「花漾林內漫步松林間」活動宣傳，邀民眾十二、十三日賞遊山林水邊秘境，徜徉落羽松、羅漢松秘境及堤岸步道的悠閒生活，還能欣賞到有濃濃日本風情的日本舞踊演出。

林內鄉長張維崢說，林內鄉三星路的行道樹羅漢松大道、農田水利文物陳列館園區內落羽松林及新完成的三號水門人行步道，是農曆年必來景點，可欣賞濁水溪河濱風光，往東眺望玉山群峰，往西則有林內獨有的黃昏美景。

張維崢強調，「花漾林內漫步松林間」邀民眾到林內享受鄉村生活，不用出國就可觀賞到日本風情的小鎮田園之美，公所還邀請紫流韻雅舞蹈藝術中心兩名紫流日本舞踊老師表演，讓民眾感受日本「松」風情。

羅漢松大道、落羽松秘境、林內分水工八卦池、龍過脈步道、林內公園等景點，都是春節輕鬆賞遊的好去處，尤其，林內特色小吃豬腳飯、排骨飯、芋頭米粉、肉羹等聞名遐邇，相關遊覽地圖及訊息可上林內鄉公所官網查詢。

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