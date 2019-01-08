〈中部〉民擋挖土機 「台澎電纜」口湖市區動工又受阻

2019-01-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「台澎電纜」的最後一哩路—雲林口湖鄉市區地下電纜工程，台電昨天動工再次受阻，村民以肉身擋挖土機，有村民強調，「只要動工就死人！」

台電輸變電中區施工處經理黃俊龍指出，台澎電纜工程雲林端口湖鄉境內規劃八．八公里地下電纜，目前僅剩市區中正路、文明路共一．八公里未施工，原本在十年前就要動工，因村民激烈抗爭停工至今。

上午先開說明會 雙方不歡而散

台電去年十二月取得雲林縣府核發道路挖掘許可，上週六要進場動工，村民得知到場抗爭，雙方協議先開說明會；昨天上午召開說明會，與會村民堅持台電要在市區召開大型說明會，針對電磁波危害、施工安全等疑慮說明，取得村民同意才能動工，說明會沒有共識，不歡而散。

下午挖土機進場 口湖村民圍擋

台電堅持進場施工，昨日下午一時挖土機、護欄、路障運抵，村民聞訊趕到現場，蘇姓村民等人怒斥台電鴨霸，甚至擋在挖土機等機具前，蘇姓村民說，「只要動工就有死人！」北港警方出動數十名警力在場戒護。

一位村民表示，她希望孩子能長久住在家鄉，聽到高壓電纜要從住家前經過，擔心電磁波會影響健康，全家可能要被迫搬家，甚至要遷村。

村民態度堅決，台電人員則堅持要動工，雙方在現場僵持二個多小時，口湖鄉代會主席蘇慶璋等人與台電高層多次溝通，達成下週召開大型說明會，再視狀況擇期動工，村民才離去。

台澎海纜全長約六十八公里，是為串連台灣本島與澎湖間的電力，讓澎湖冬季充裕風力發電可挹注台灣整體供電，台灣本島也可視需求供應澎湖電力，原規劃期程二○一四年送電，因民眾抗爭延宕至今。

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