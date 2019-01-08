〈中部〉養豬戶改用飼料 台中即日起申請補助

2019-01-08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市使用廚餘飼養豬隻約五萬五千頭，佔全市總豬頭數五十二％，為防範非洲豬瘟疫情入侵，農業局長蔡精強昨至外埔區廚餘養豬場瞭解業者廚餘蒸煮設備及操作情形，強調市府已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施，籲請養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮，即日起至三月底並可向區公所申請補助，以飼料取代廚餘養豬，每頭最高補助兩千兩百元。

三月底前向公所申請 每頭最高補助2200元

農業局長蔡精強表示，市府全面啟動防疫各項措施，除成立緊急應變中心，召開跨局處會議、加強橫向聯繫，強化防疫物資整備及舉辦宣導會，並會同環保局及區公所進行廚餘養豬場聯合稽查，落實廚餘蒸煮後再利用。蔡精強呼籲民眾認明「防檢局屠宰衛生合格標章」的豬肉來源，勿購買來路不明的肉品。

動保處說，台中市廚餘養豬戶約有一百九十四戶，佔全市總養豬戶數八十一％，使用廚餘飼養豬隻約五萬五千多頭，佔全市總豬頭數五十二％，呼籲養豬業者應提高場內生物安全、管制人員車輛進出、避免參訪對岸養豬場及加強消毒頻率，以免發生疫情。

若發現場內豬隻疑似感染非洲豬瘟或異常大量死亡，切勿任意丟棄，應立即主動通報所在地動物防疫機關。

動保處指出，養豬業者如未依規定通報且經確診罹患或疑患傳染病，將依動物傳染病防治條例處以五萬元以上、一百萬元以下罰鍰，且撲殺不補償，呼籲養豬戶切勿隱匿。

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