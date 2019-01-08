〈中部〉惡臭污染逾30年 台中北區肉品市場人人嫌

2019-01-08

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕北區肉品市場何去何從？前市長胡志強和林佳龍主張遷建烏日，新任市長盧秀燕選前向北區選民承諾「當選市長一定遷建」，上任後改口要民意支持，北區、太平區、烏日區議員也都反對此鄰避設施，儼然成市政燙手山芋！

鄰避設施 儼然成市政燙手山芋

位在北區三十多年的肉品市場公司，周邊住宅區多已開闢成集合式住宅大樓，該場排放的污水、噪音和空污惡臭，讓附近住戶大喊受不了，數度發生圍場抗議，市府雖多次改善污水、空污處理設備，臭味卻依舊圍繞。

前兩任市長都規劃由北區遷建烏日

前市長胡志強在二○一一年成立「遷場推動小組」，規劃由北區遷建烏日，林佳龍任內也接續推動，原預計二○一九年動工，二○二一年底竣工啟用。

但盧秀燕去年九月廿九日在市議員吳瓊華問政說明會承諾，沒有烏日鄉親的同意，肉品市場絕不能設在烏日；她近日更說，任內不會讓肉品市場遷到烏日。可是，她在選舉文宣中卻對北區選民承諾「當選市長一定遷建」。

事實上，升格直轄市後的北區議員，不分黨派均堅持肉品市場要遷離北區，烏日區的議員吳瓊華則堅拒遷到烏日，還導致環評說明會停擺；最近更有太平區議員張玉嬿要求肉品市場「還我乾淨空氣」，加入支持遷場的陣容。

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