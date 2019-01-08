〈中部〉惡臭污染逾30年 台中北區肉品市場人人嫌

2019-01-08

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕北區肉品市場何去何從？前市長胡志強和林佳龍主張遷建烏日，新任市長盧秀燕選前向北區選民承諾「當選市長一定遷建」，上任後改口要民意支持，北區、太平區、烏日區議員也都反對此鄰避設施，儼然成市政燙手山芋！

鄰避設施 儼然成市政燙手山芋

位在北區三十多年的肉品市場公司，周邊住宅區多已開闢成集合式住宅大樓，該場排放的污水、噪音和空污惡臭，讓附近住戶大喊受不了，數度發生圍場抗議，市府雖多次改善污水、空污處理設備，臭味卻依舊圍繞。

前兩任市長都規劃由北區遷建烏日

前市長胡志強在二○一一年成立「遷場推動小組」，規劃由北區遷建烏日，林佳龍任內也接續推動，原預計二○一九年動工，二○二一年底竣工啟用。

但盧秀燕去年九月廿九日在市議員吳瓊華問政說明會承諾，沒有烏日鄉親的同意，肉品市場絕不能設在烏日；她近日更說，任內不會讓肉品市場遷到烏日。可是，她在選舉文宣中卻對北區選民承諾「當選市長一定遷建」。

事實上，升格直轄市後的北區議員，不分黨派均堅持肉品市場要遷離北區，烏日區的議員吳瓊華則堅拒遷到烏日，還導致環評說明會停擺；最近更有太平區議員張玉嬿要求肉品市場「還我乾淨空氣」，加入支持遷場的陣容。

  • 前市府計畫將肉品市場遷至烏日焚化爐與高鐵烏日基地維修站間的空地，但遭烏日民眾反對。（記者陳建志攝）

    前市府計畫將肉品市場遷至烏日焚化爐與高鐵烏日基地維修站間的空地，但遭烏日民眾反對。（記者陳建志攝）

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