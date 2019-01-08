〈中部〉遷建台中肉品市場 王義川批盧秀燕跳票

2019-01-08

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕「肉品要遷建、秀燕不要騙」！市長盧秀燕選前競選文宣曾提出「肉品市場遷建」政見，但上任後參加烏日區活動時，宣稱「她任內肉品市場不會遷到烏日」；民進黨第五選區（北北屯區）立委補選參選人王義川七日率十餘名北區民眾赴市府抗議，批盧秀燕上任政見馬上跳票。

假政見？ 上任即宣示不遷烏日

針對肉品市場遷建，盧秀燕回應，已要求市府強化行政溝通，不讓市民陷入二分法的政治操作，避免區域間的紛爭，不重蹈前市府的覆轍，會在兼顧地方民意和議會共識的前提上，尋求真正的雙贏方案。

盧秀燕：兼顧民意和議會共識

針對抗議行動，市府新聞局長吳皇昇另指出，前市府行政溝通不足產生的後遺症，新市府團隊已承擔下來並積極處理中。經發局另說明，因地方未能形成共識，相關環境影響說明書公開說明會並未舉行，去年七月經發局已暫停環評作業，並循例向環保局申請展延；未來相關遷建案包括選址等，會在落實行政溝通的原則下審慎評估。

坐落在北區的台中市肉品市場已有卅餘年歷史，因設備老舊加上對環境污染及噪音等問題，北區民眾期待遷建多年，市府歷經前市長胡志強及林佳龍規劃遷往烏日區，但盧秀燕四日參加烏日區活動時，公開宣示任內肉品市場不會遷往烏日區，引起部分北區民眾反彈。

立委參選人王義川 陳情反映民意

王義川說，他在臉書進行線上投票，數百位市民回應，有九成三贊成遷建，清楚顯示民意；昨他率十餘名支持遷建民眾到市府前廣場抗議，高喊「肉品要遷建、秀燕不要騙」。

王義川更拿出盧秀燕競選市長期間的文宣，指曾任北北屯區立委的盧秀燕承諾北區民眾「肉品市場遷建」，競選政見竟在上任後馬上跳票；況且肉品市場新址是前市長胡志強選定，林佳龍接任後依計畫完成都市計畫變更，請盧秀燕信守對北區市民的承諾。

沈智慧：市政議題 給新市府時間

王義川另批對手國民黨籍立委補選參選人沈智慧對遷建議題態度閃避，既然要選北北屯區的立委，就應該清楚表態；沈智慧對此則強調，肉品市場遷建涉及層面廣，針對這項市政議題，因盧秀燕才剛上任，她支持給新市府時間做出最好的決定，她若前進立法院會致力關切豬瘟防疫。

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