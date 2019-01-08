〈中部〉安心過年 竹山公所60臨時人員全留用

2019-01-08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮公所改朝換代，由退休的清潔隊長陳東睦勝出成為新鎮長，昨日第一波人事案出爐，公所主管僅主任秘書調整，而六十名臨時人員全獲留任，讓這些人員鬆了一口氣，不用擔憂過年後就「沒頭路、沒收入」。

僅主任秘書調整

無黨籍的陳東睦在本屆鎮長選舉中，打敗尋求連任的民進黨籍鎮長黃丹怡及國民黨籍縣議員轉換跑道的蔡宜助，而他在黃丹怡任內被拔掉清潔隊長，降調非主管的秘書、課員等職務，堅定他想打贏選戰的決心，他說，就任後，對公所同仁不想被胡亂調動的心情，更能「感同身受」。

新鎮長穩定 人心

陳東睦表示，他甫上任加上農曆春節在即，目前人事以穩定人心優先，包括約聘僱及臨時人員合計約六十名，都將暫時予以留用，讓員工能過個好年，農曆春節後，從主管、員工到臨時人員，均將依其表現好壞進行檢討，做為職務是否調整的依據，提醒同仁要抱持「做工」而不是「做官」的心態，讓鎮務推動能更貼切民意、為民服務工作能更加落實。

公所主管職中，僅主秘有調整，由專員張漢章調任該職，原主任秘書洪丞俊則改調秘書。陳東睦表示，公所主任秘書是幕僚長，依現行文官體制，應與首長同進退，才會做此調動。

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