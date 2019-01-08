〈中部〉防堵非洲豬瘟 彰縣府祭重罰》綠議員批慢半拍 藍議員籲宣導為主

2019-01-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府七日祭出嚴懲重罰，約束養豬業者確實蒸煮廚餘，對此，不少議員痛批防疫慢半拍，且登記流於形式，毫無意義，也有議員建議，宣導為主、開罰為輔，讓業者知道豬瘟危害產業的嚴重性，總比業者敷衍做假來得好。

民進黨議員莊陞漢、陳秀寶都認為，非洲豬瘟讓人憂心，推動登記制的自主管理無關預算，縣長應該一上任就能做，現在才推動，時間晚了一點。

莊陞漢說，政策用意良善，但重罰前，應該要設法避免業者做假隱匿蒸煮時間，需要農業處、動防所和環保局等相關單位加緊腳步一起做。

陳秀寶指出，防疫全方位，包括豬場環境、人員管制和車輛消毒都要兼顧，根據登記紀錄查緝，業者沒有實際操作反而流於形式，光靠表面紀錄約束廚餘養豬業者，宣示意義大於實質，不如加強灌輸正確防疫觀念和必要性。

彰化縣西南角鄉鎮是養豬場熱點區域，當地的國民黨縣議員謝彥慧表示，養豬業者其實很害怕，知道非洲豬瘟病毒殺傷力遠勝口蹄疫，加強宣導會比開罰好。

縣長王惠美昨主持非洲豬瘟災害緊急應變中心首次會議，會後記者問及如何避免登記流於形式？王惠美說，縣府已成立聯合稽查小組去抽查，查核不會有人力不足的問題，但大家會辛苦些。

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