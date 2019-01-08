〈中部〉彰縣養豬廚餘未落實蒸煮 最高罰300萬

2019-01-08

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕非洲豬瘟防疫，中央政策以補助為主，全台養豬第三大的彰化縣，顧慮廚餘去化，無法立即禁止廚餘養豬，以加強查緝規範業者落實自主管理，要求業者餵食的廚餘一定要用九十度高溫連續蒸煮一個小時，並記錄蒸煮時間，經查獲違規者，將依次數開罰，每次罰鍰最高三百萬元，希望藉重罰發揮嚇阻作用。

90度蒸煮一小時 並記錄時間

聯合稽查小組日前稽核廚餘養豬場，發現一業者缺乏蒸煮設備，廚餘來自家戶，縣府依廢棄物清理法開罰一千二百元。

農業處長陳炳森表示，現行法規無法強制業者不能用廚餘養豬，彰化提出嚴懲重罰並自主登記，約束業者一定要用高溫蒸煮過的廚餘餵豬，廢棄物清理法裁罰基準分一般垃圾和事業廢棄物，來自家庭的廚餘視為一般垃圾，可罰一千二百元到六千元，來自餐廳、醫院等事業單位則納入事業廢棄物，最高裁罰三百萬元。

另外，彰化縣北斗鎮新星橋兩側的溝渠前天傳出發現「豬屍」，經民眾通報，動物防疫所人員昨上午派員打撈，證實是狗屍，讓相關人員鬆一口氣。

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