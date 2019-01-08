〈中部〉今年土地公告現值 嘉縣、市微調

2019-01-08

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣、市今年公告土地現值及公告地價公告實施，嘉義縣朴子市山通路與市西路口「金地王苦仔嗲」、嘉市中山路與國華街口「金豐成銀樓」分別蟬聯縣、市地王；嘉縣公告土地現值平均漲幅○‧六一％，嘉市則為○‧六九％。

嘉縣地王金地王苦仔嗲 每坪60萬

嘉縣府地政處長陳宏基表示，「金地王苦仔嗲」蟬聯嘉縣地王，每平方公尺十八萬三千五百元，換算每坪約六十萬元，而故宮南院的邊際效益並不明顯，周邊地價持平。

陳宏基說，調幅較大的鄉鎮市為鹿草鄉調幅二‧九四％，調整範圍為馬稠後產業園區內土地，土地標售交易價格遠高於公告現值；大林鎮現值調幅一‧八九％，主要是大埔美工業區廠商陸續設廠進駐，帶動鄰近地區繁榮及房地產需求，其中一期土地公告現值與一般交易價格相比明顯偏低，予以適度調高，其他鄉鎮市則僅微幅調整。

嘉市地王金豐成銀樓 每坪120萬

嘉義市府地政處長饒嘉博表示，全市今年劃分二千零六十八個地價區段，較去年增加廿三個，調升區段有五百卅三個，調降的八個；金豐成銀樓仍穩坐地王寶座，每平方公尺卅萬八千二百卅二元，換算每坪約一○二萬元。

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