〈中部〉防外縣市廚餘流入 雲縣稽查重點

2019-01-08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為預防非洲豬瘟，昨天展開第二輪聯合稽查廚餘養豬場行動，將稽查九十三家廚餘養豬場，聯合稽察小組強調，縣內廚餘均已統一管理，為防堵外縣市廚餘流入雲林，稽查重點在業者是否還繼續以廚餘養豬。

雲林縣長張麗善表示，縣府農業處、環保局、防疫所組成稽查小組聯合稽查縣內養豬場，養豬業者如違規收集家戶廚餘養豬，將依「廢棄物清理法」開罰一千兩百至六千元；收集大型餐廳廚餘養豬，最高可處三百萬元罰款。

聯合稽察小組昨天第一站抵達西螺頂湳廖姓業者的養豬場。業者表示，在縣長宣示禁止廚餘養豬前就改餵豬吃飼料，但飼養成本大增，政府提出每頭豬兩千兩百元飼料補貼根本不夠，希望政府能儘速公布配套措施，要不然快撐不下去了。

環保局長張喬維表示，由於禁止廚餘養豬必須依行政程序辦理公告，縣府在本週就會預告停止廚餘養豬許可，送縣府法規會審理確定後進行公告，最快兩週內就能依廢清法對以廚餘養豬的業者進行裁罰。

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