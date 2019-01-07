〈南部〉73場廚餘養豬戶 輔導轉用飼料

2019-01-07

〔記者王涵平／新營報導〕全面防堵非洲豬瘟，台南列管七十三場廚餘養豬戶，今年三月底前可向公所申請飼料差額補助或自願性退場補助，動保處也全面稽查廚餘蒸煮設備、廚餘來源等，迄今皆符合規定。

農業局表示，已邀集區內有廚餘養豬戶的廿三區召開「輔導廚餘養豬戶轉用飼料及退場措施說明會」，南市清查已造冊列管廚餘養豬場共計七十三場（占全部豬場十一．五％），請各區公所加強輔導該類豬場至今年三月卅一日前向公所申請包括飼料差額補貼：豬場用地符合土地分區使用管制，補貼在養豬隻至上市前，所產生之飼料價差（每頭二千二百元為限；一次性補貼），並且不得再餵養廚餘。

可申請退場補助及獎勵金

此外，自願性退場補助，補助標準比照一九九八年因應加入WTO 養豬產業結構調整之離牧補助標準，不論建築結構材質及折舊，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助；另對無意願繼續從事養豬者增加退場獎勵金，六個月內豬舍拆空完成退場（最遲至今年九月卅日止）。

南市動保處表示，持續加強「防疫宣導」、「輔導養豬場加強門禁及落實消毒」等。

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