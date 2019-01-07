〈南部〉安平抽水站更新 站體美化吸睛

2019-01-07

〔記者王涵平／新營報導〕安平抽水站主要將安平區區域雨水抽排入安平港，機組更新工程預定本月完工，將大幅降低水患威脅，外觀融入當地安平歷史園區及運河周邊景觀，二樓設有咖啡廳，建築形式顛覆傳統抽水站印象，相當少見。

水利局指出，今年度新建抽水站三座、更新工程四座，其中安平抽水站工程進度已達九成，去年十二月原擬進行舊抽水機拆除及新抽水機組安裝，因現地空間狹小，多次現勘研商，預計今年一月下旬完工。

安平抽水站建於一九八二年，主要收集安北路以西，王城路、安平路八五○巷、湖內一街、湖內街以東，運河路以北，鹽水溪以南區域雨水並抽排入安平港。

原配置沉水式抽水機八台，總抽水量達每秒十四．四立方公尺，但因平常外水高於內水，全靠抽水機幫助排水，豪雨期間更需滿載抽水，機組性能及穩定性更加重要，因此進行機組更新，降低防洪操作風險。

二部發電機更新 降低噪音

水利局表示，更新工程前年十一月開工，更新二部發電機為環保二期引擎及二組每秒三立方公尺沉水式抽水機組。可降低發電機啟動噪音，並將總抽水量提升至每秒十五．二立方公尺，預計下旬運轉。

抿石子美化 二樓設咖啡廳

水利局表示，抽水站機組改善工程獲中央補助四千四百萬元，另因抽水站位於安平國家歷史風景區範圍，特別將站體外部全面抿石子美化，融合安平歷史園區及運河周邊景觀，外觀幾乎看不出是抽水站，二樓則由觀光旅遊局委外經營咖啡廳。

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