〈南部〉有特色用心經營 人潮才能變錢潮

2019-01-07

記者邱灝唐／特稿

台南知名老屋消費景點順風號傳出要出售現址另覓他處經營，相較先前也有知名民宿或是餐廳等退出市場，但台南觀光人潮依舊，假日人車滿滿，人潮是否真的能代表錢潮？各知名商圈的看法不一。

近年來因改裝也出現人潮的海安商圈理事長黃睿勳說，這些年經驗讓他了解，只要店家有特色、用心經營，終究能走出自己的一片天。

觀旅局統計，光是元旦四天假期就有超過五十萬人次的遊客湧入台南，部分景點參訪人次與去年相較更增加近四成。

對此，安平商圈有店家直言，現在的情況是「平日賺工錢、假日賺房租、連假才賺錢」，儘管老街、商圈內的人潮依舊，但消費力道逐年下降，最慘的只有同期五成，再加上店租不斷上漲。因此，安平商圈從過往的「一店難求」，到現在也出現出租公告張貼超過一個月，都還是乏人問津的情況。

不過，該店家也坦言，安平的特色多年來都沒更新，加上台南各商圈林立，所以人潮、消費力道才會分散減弱。對此，正興街協會「正興國」外交部長高耀威也回應，這些退場的店家不乏是後進且帶有模仿性，看見賣冰棒、夾娃娃機有利可圖才入場，最終只能認賠殺出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/