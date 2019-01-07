〈南部〉知名老屋咖啡廳順風號 春節後停業

2019-01-07

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南知名老屋咖啡廳順風號驚傳停業，由於店家是台南知名打卡消費景點，消息傳出不少民眾關切，店家表示預計春節後暫停營業且求售現址，但強調未來順風號的好口味不會消失，而是另覓他處重新開業。

位開山路巷弄 老屋重生典範

隱身於中西區開山路巷弄間的「順風號」，不僅以美味鬆餅廣受顧客喜愛，也是台南老屋重生的典範，老闆林文濱二○一三年更因此獲得文化局的歷史老屋十萬元補助。這棟建於一九五九年的建築採前日式、後閩式的梯形屋，屋內的窗格、階梯都是老樣式，甚至一樓還有一間由防空洞改成的座位，讓顧客相當驚奇，而且店名的由來也是一段有趣的故事。

由於林文濱喜愛收集老東西，他看上順風牌電風扇的耐用程度，因此收藏二十餘台，當初在洽談修改老屋時，更驚覺老屋主就是順風牌老闆，認為兩人相遇是緣分，因此將店名命名為順風作為紀念。

店家：會覓新地點 重新開業

不過，擁有老屋風味且趣味故事的順風號卻傳出即將停業。對此，店家證實這項消息，表示因為考量位置和來客數才關掉現在的店址，且將房子出售，目前預計的營業日期到農曆年後。消息傳出引來各界惋惜，但店家也說，之後會再尋覓新的地方重新開業，屆時也會將新動向透過網路等方式向外公告。

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