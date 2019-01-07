〈南部〉促陸官校歌黨改國 劉世芳：軍隊屬於國家

2019-01-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委劉世芳提案凍結今年度陸軍司令部業務費三百餘萬元，要求陸軍官校校歌歌詞的「黨」字需改成「國」字，她事後透過臉書強調，已連三年提案，這不是「逼」，而是「堅持軍隊屬於國家」。

劉世芳指出，這是一個很冷門的預算，關心的人不多，每年也不意外地，總是會在提案公開審查前，就接獲個別媒體上極大的反撲力道。

她解釋為什麼堅持國防部應重視此事？因為民主化歷程以來，軍隊已國家化，黨旗終究非國旗，無奈陸官校歌仍堅持「黨旗飛舞」。

因此，她基於民主理念、軍隊國家化原則，要求陸軍官校校務會議，按大學自治精神討論，畢竟不同年代的陸官校友、想法或有不同。

劉世芳舉政治大學為例，校歌就經校內民主程序與校務會議，自決將「實行三民主義為吾黨的使命」，修正為「實踐民主法治是我們的使命」，並採新舊歌詞並陳。

劉世芳表示，有為者亦若是，政大可以，陸官也可以！

立委劉世芳日前提案，針對陸軍司令部「教育訓練業務」中的業務費，原列八三三三萬餘元，建議凍結三三三萬餘元，待陸軍官校就校歌歌詞體現軍隊國家化精神，提出具體措施及推動期程，向立法院外交及國防委員會報告經同意後，始得動支。

提案指出，台灣早結束威權統治、實施民主，而軍隊國家化也已是台灣國防法令精神，陸官校歌至今卻仍維持「黨旗飛舞」等黨國不分、開民主倒車、悖離軍隊國家化原則的詞句，要求調整。

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