〈南部〉墾丁南灣 驚見致命漁網卡海龜

2019-01-07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁南灣海域前幾天有海巡員在海邊救出卡漁網海龜，遊客密集的南灣竟出現大漁網，遭質疑可能危及遊客安全，學者也提出警告，認為這些漁網不僅危害生態，一不小心更可能造成遊客溺水；保七總隊第八大隊則強調會加強巡查。

海洋殺手 近岸廢棄漁網引關注

這段海巡員救海龜的影像，不少人感佩海巡員的熱心，卻也有網友納悶，「遊客雲集的南灣沙灘怎麼會有如此大的漁網」，近岸珊瑚礁海域的漁網氾濫問題再度引起關注。

「近岸違規漁網非常傷害海洋生態！」海洋學者何宣慶表示，近岸珊瑚礁海域的違規佈網，會消滅當地大小魚類，還可能破壞生態；忘記取走的廢棄漁網更是海洋殺手，除了大型魚類及海龜可能被纏死，更是潛水、水上活動者的隱形殺手，值得政府重視。

何宣慶也建議，台灣已經有縣市採近岸漁網實名制，搭配執法單位可以限制使用時間及地點，違規者可以沒入或裁罰，岸際沒有姓名的漁網便可依廢棄物處理，透過分區管理讓海洋活動及漁業共存，否則海底下到處漂流的「廢棄漁網」，已經成為生態浩劫。

保七：將配合墾管處定期巡查

保七總隊第八大隊指出，國家公園範圍內禁止近岸漁獵行為，將配合墾管處保育課定期巡查，針對違規及廢棄漁網拆除，也歡迎民眾踴躍舉報違法捕撈。

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