〈台北都會〉北市議會時力黨團 推校園覺青教育

2019-01-07

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量議員林穎孟、黃郁芬、林亮君已成立台北市議會黨團，將實現選前提出的「十大聯合主張」政見，如全面取消中小學生朝會、七點半到校規定，改八點半上課、國高中資訊課則要融入電競、數位產業，高中再設勞動諮詢專員，每班每年至少一次勞權課，堪稱覺青教育深入校園。

推高中校園開勞權課

議會時代力量黨團主張取消中小學強制七點半到校，彈性個人選擇八點半到校，讓學生睡飽提升學習意願及效率，也可增加學生自主空間。時力還將覺青教育深入校園，如高中設勞動諮詢專員，提供打工諮詢，每班每年至少一次勞權課；將要求台北市政府簡化線上勞檢申請，增聘勞檢員，查獲違法即時處罰，提高處罰基準。國高中資訊課程融入電競、數位產業，培育電競師資教練，規劃產業行銷。

至於校園空間，與各黨派議員差不多，都呼籲市府盤點校園閒置空間，鼓勵公立國中小至少設置一間公共托育家園或非營利幼兒園，並改善托育幼教工作環境。特別是，時力又主張，推保母考核及獎勵制度，私立幼兒園收費、師資、設備都透明化公開上網。

由於時代力量不少支持者是獨立音樂圈人士，黨團也將針對Live House（音樂展演空間）、夜店等休閒娛樂場所，要求市府提供法令及創業諮詢，同時強化治安、反毒措施，並全面檢討土地使用分區、消防、建管及娛樂稅等。

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