〈台北都會〉拜票強碰何志偉 陳思宇喊想看腹肌

2019-01-07

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）廿七日補選，民進黨參選人何志偉、「柯家軍」參選人陳思宇昨都赴太平市場拜票，何有七位大同區里長陪同，陳則率領大批幕僚助陣。兩人正面碰上短暫寒暄，陳突然冒出一句「聽說你（何）腹肌練得『粒粒分明』，下次想看」；何語塞微笑未回應，雙方人馬隨後繼續各自掃街。

何志偉、陳思宇繼日前在士林市場撞場但沒碰上，昨上午同赴太平市場，掃街前更暗中比拚，陳原訂十時受訪，臨時早到十分鐘。

談到對手國民黨參選人陳炳甫前天找立委蔣萬安拜票，又擬「三子連線」，計畫找新北市長侯友宜（漢子）、台中市長盧秀燕（燕子）與高雄市長韓國瑜（禿子）站台，陳思宇受訪酸說，五星級陣容，如選總統陣仗，「只有好羨慕，好多大咖來助陣」，她無黨無派，一步步慢慢走，走出知名度、支持度。陳透露，將規劃歌曲，「用琅琅上口方式，讓大家記得思宇」。

陳思宇踏入市場，何志偉隨即現身。談到有七位大同區無黨籍及民進黨籍里長陪同，何說，在媒體服務近十年，滿喜歡在地方主持活動，感謝里長不嫌棄。被問到似乎不擔心大同區選票輸對手，何說，審慎樂觀，由選民決定，他力求進步。

稍後兩陣營在市場中間碰頭，陳思宇團隊看到何志偉，先高喊「一月廿七選擇思宇，宇我同行」；何團隊則回「陳思宇加油」。隨後陳見到何主動打招呼，「好久不見，身體還好嗎？下次想看你（何）的腹肌，聽說粒粒分明」；何一時語塞、微笑後便轉身離開。

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