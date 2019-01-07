〈台北都會〉北市捷運站命名要點修正 本月完成

2019-01-07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北捷運萬大線「廈安站」、「永和站」兩站名二○一七年公布後引發民眾反彈，台北市政府隨即研議修正「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」，納入民眾參與機制。台北市捷運局原規劃去年三月底前完成，卻沒明確規範何時應該啟動命名作業，上月初送市長室會議遭退回；捷運局昨強調，本月內新版要點一定出爐。據了解，第一個適用的就是萬大線。

命名納i-Voting 更明確規範期程

捷運局長張澤雄昨受訪表示，針對站名與車站的設計、建造和裝設等，原本僅規範站名要在車站通車的兩年半前定案，但沒規定何時啟動命名作業，因台北市長柯文哲希望納入i-Voting精神，因此命名作業期程安排上，也希望有更細緻遊戲規則，讓大家有所依循。

現行車站命名作業要點，透過車站所在區公所主導蒐集地方意見，邀請里長、議員等在地人士提案，再由捷運局邀集學者專家，組命名委員會，討論地方提出的候選方案。

捷運局二○一七年公布位於廈安里、忠勤里交界處的萬大線LG03站命名為「廈安站」，讓不少地方人士疾呼應以更具代表性的「南機場」為站名較佳。而鄰近永平國小的LG05站命名為「永和站」，同樣惹來反彈聲浪。

捷運局去年一月討論如何讓更名、加註也能加入民眾參與精神，預計三月底前完成新要點，未料因命名作業時限問題，致遲未定案，上月初送市長室會議闖關，又遭柯文哲以「究應於規劃時期或前置期間辦理，應有更明確之規範」為由退回。

新版要點 萬大線首先適用

新規則上路後，除萬大線可望率先適用，另外如目前全台唯一市場與捷運共構的西湖站，日前柯文哲出席活動，曾允諾商量更名或加註成「西湖市場」站。

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