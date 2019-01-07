〈台北都會〉養蟑螂出頭天 他靠「小強」月入20萬

2019-01-07

〔記者葉冠妤／新北報導〕蟑螂不只是地表最強生物，還是最佳生財工具！隱身在泰山鐵皮工廠區的一間「蟑螂養殖場」，養了近三百萬隻「生財」蟑螂！

人稱白龍的謝瑋晏，原是汽車業務，五年多前改行踏入昆蟲培育領域，和朋友一起飼養作為紅龍、烏龜、蜥蜴等昆蟲飼料的蟑螂，為習得養殖蟑螂的技術與知識，謝瑋晏還花了近兩年時間到新店山上研修，自此變身「蟑螂王」，更是台灣最大蟑螂培養戶，月入逾廿萬，連明德科技大學、亞東技術學院都找上門來，尋求產學合作，今年更將進一步與農科院動物科技研究所合作，研發如何轉移技術。

位於泰山工廠區的養殖場，廠內有溫控設備，隔間內則有層層堆疊的培養箱，培育著不同品種的蟑螂，除最常見飼料、體型較小的金色杜比亞和櫻桃紅蟑，體型猶如甲蟲的馬達加斯加黑蟑螂，還有一隻要價五千元的黃金蟑螂，全被悉心照料著。若沒有打開隔間房門，絲毫不會察覺這裡是一處蟑螂窟，飼養著近三百萬隻蟑螂。

謝瑋晏說，人人都以為蟑螂生命力強勁，但人工飼養的蟑螂其實養來大不易，需要控制溫度、濕度和燈光，也要算準蟑螂的活動空間，一個不留神，蟑螂可能就開始自相殘殺。

到蟑螂養殖場實習三個多月的明德科大學生張又寬說，初入工廠時看到滿屋攢動的蟑螂，內心不免震撼，但幾個月下來已經見怪不怪，他自覺實習內容特殊，若將養殖蟑螂技術學上手，將來也能開拓一片天。

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