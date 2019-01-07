〈台北都會〉增廣場、徒步區 新北市板橋區府中行政園區變亮麗

2019-01-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區府中商圈發展得早，但隨都市發展，地狹人稠，公共設施老舊，交通動線混亂。城鄉發展局推動府中行政園區改造，除公有建物進行拉皮，並開闢入口廣場及人行徒步空間，打造「城市客廳」，第一階段工程已完成，第二階段將串連台灣藝術大學周邊的通學步道，預計今年八月完工。

老舊設施更新 重整交通動線

城鄉局都市設計科長張記恩指出，板橋府中行政園區包括新北市警察局、板橋區公所、板橋區調解委員會、原行政執行署大樓等機關。過去機車停車紊亂，人車動線交雜，開放空間不足，處處有圍牆阻隔，影響行人動線，近年提倡人本及無障礙環境，因此透過周邊環境改善，美化都市景觀，串連新舊商圈，帶動區域發展。

張記恩表示，捷運府中站出口廣場原有鐵欄杆阻隔，改造計畫第一步是拆除欄杆，暢通人行動線，並封閉六處使用率低的地下道，拆除地上障礙物，調整道路的標誌、標線，優化行車動線，並縫合破碎的空間，增加五千五百平方公尺以上廣場與綠地，同時調整汽機車停車格，保留原有車位數外，再增加卅九個機車格位。

一階段去年底完工 開放使用

此外，原行政執行署大樓進行老屋拉皮，騎樓淨空，留設通學步道；府後立體停車場改造為智慧綠建築，設置太陽能光電板、雨水回收系統及LED燈具，讓府中行政園區的風貌煥然一新，工程總經費四千五百萬元，去年底完工開放使用後，獲得民眾好評，但部份交通號誌、標示與路燈桿移設，須至三月底完成。

以「城市客廳」概念 打造空間

張記恩強調，改造計畫打開府中商圈的「城市客廳」，把家的概念延伸到整座城市，設有休閒座椅，民眾可以舒服地在綠蔭下、寬闊的人行廣場穿越或休憩，創造視覺通透性及空間延伸感，未來研議與地方合作舉辦活動，讓人潮停留駐足，活化空間使用。

城鄉局表示，第二階段工程將改善台藝大與華僑中學的通學道路，學校圍牆退縮，提升行人用路安全及市容景觀，未來可從板橋府中商圈步行至台藝大園區。

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