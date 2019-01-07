〈北部〉竹縣新埔蔡屋、竹東甘屋 列古蹟

2019-01-07

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居，與竹東甘屋渤海堂兩處私人住宅，經新竹縣古蹟、歷史建築審議委員會審議通過，都已獲縣府公告指定為縣定古蹟。

縣府文化局表示，甘屋渤海堂曾列為竹東四大民宅之一；蔡蔭棠則是台灣重要前輩畫家，但故居現況殘破、極待修復，後續將設法先保護後修復。

文化局表示，蔡屋與蔡蔭棠故居因隱身在新埔鎮和平街九十二巷內，少為人知。蔡氏宗族對新埔地方公共事務有重要貢獻，蔡蔭棠更是重要前輩畫家，台灣美術全集、國立台灣美術館都有出版他的作品。

古蹟本體包括濟陽堂左橫屋、洋房與門屋，毗連的蔡氏家廟因改建過，所以沒納入。左橫屋雖僅餘三分之二，但其泥塑、彩繪、門窗石雕精美，深具藝術價值；和洋風建築細膩優美，為磚造部分RC仿石建築，洋式外觀、和式內部座敷的組合罕見，門窗雨庇仿「唐破風」，也是少見的樣式，新埔蔡屋展現出不同時期、不同風格的營造技術流派特色。

文化局表示，由於蔡氏後代移居美國等地，蔡屋久無人居，現況殘破極待修復，縣府後續將設法先保護後修復。

至於位在竹東員崠的甘屋渤海堂，建造於一九一六年，現仍由甘家後代居住。後代中，甘承宗是首任新竹縣橫山鄉長，他的女兒甘玉燕為知名才女，叔父甘惠南則為清光緒年間監生。

甘屋是兩層樓傳統建築，受到洋式建築風格影響，橫屋擁有洋式拱廊，女兒牆施以草葉泥塑，木作十分講究，彩繪更是名匠邱鎮邦的作品，因形式特殊且極具藝術價值，被列為竹東四大民宅之一。

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