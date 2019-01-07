〈北部〉新竹棒球場重建 流標6次終發包

2019-01-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕斥資八點二五億元的新竹市立棒球場重建與地下停車場興建工程，去年招標後流標六次，日前經第七次評選，有兩家廠商投標，順利評選出最優廠商，近期將議約啟動後續作業，可望二○二一年底完工，趕上二○二二年職棒球季。

這項統包工程中，棒球場重建獲中央前瞻基礎建設計畫補助六點一三五億元；地下停車場則由市府停管基金編列二億多元興建。

市府工務處表示，去年四月上網招標，因相關規範採高標準，包括需具備甲級營造廠資格及擁有體育相關設施經驗的建築師才能投標，且工程需在廿個月內完工，使得廠商投標意願不高，經檢討招標文件及修正相關規範後，日前第七次招標。

工務處表示，評選出的最優廠商為巨佳營造，巨佳曾承包多所學校校舍重建及新建工程，且對棒球場鄰近的水文、地質情況有所掌握，對開挖地下興建棒球場停車場和鄰近房屋的地基情況也有經驗，搭配的建築師則有設計國民運動中心和棒球場經驗。

巨佳營造並聘請具棒球總教練經驗的台灣體育運動大學校長林華韋擔任球場重建顧問，對未來球員休息室和練習環境及職棒球團大巴士停放、球場空間規劃能提供具體意見，可望滿足職棒選手的需求，讓新竹棒球場更符合國際賽制要求。

拚二○二一年底完工 二○二二年啟用

工務處表示，市府將與巨佳議約和簽約，接著啟動後續基礎設計和細部設計，預計從簽約到工期完成約卅二個月，期許二○二一年底完工，力拚二○二二年職棒球季啟用。

市府教育處表示，市立棒球場重建案是新竹市單一工程中，獲中央前瞻基礎建設計畫最高補助，達六點一三五億元，教育處會與廠商密切討論，尋覓認養球場的球團或第五球隊，期許重燃市民棒球魂，提供球員比賽和球迷觀賽的優質場地。

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