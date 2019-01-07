〈北部〉獸醫防疫責任重 鄭文燦促提高公職職等

2019-01-07

〔記者李容萍／楊梅報導〕中華民國獸醫師公會全國聯合會，昨在楊梅埔心牧場舉辦第四十七屆獸醫師節慶祝大會，表揚二一四位傑出獸醫師，市長鄭文燦與會期勉獸醫師全力投入非洲豬瘟防疫作戰，相信只要防範縝密、準備更充分，台灣一定能度過這個難關。另外，考量站在第一線的獸醫師責任重大，他會建議中央提高公職獸醫師的職等，給予更大的支持。

獸醫師節表揚傑出獸醫

鄭文燦表示，台灣養豬業產值高達二千億元，非洲豬瘟疫情在中國蔓延，已有多個省份淪陷，因此台灣邊境防衛非常重要，政府已經做了很多次演練，努力守護產值高達二千億元的畜牧產業。

鄭文燦說，台灣只要在今年六月前沒有再發生任何口蹄疫案例，就可以向世界動物衛生組織（OIE）申請從口蹄疫疫區除名，這次對抗非洲豬瘟勢必要全力以赴，希望透過和獸醫師合作，建立更環保、更科技、更先進、更人道的畜牧產業。

鄭文燦並針對蓬勃發展中的寵物產業，他說政府也修正動保法，提高飼主責任意識及生命教育，推動用結紮代替撲殺、用認養代替購買的政策，他舉例桃園推出三合一絕育專車，進行結紮、晶片植入登記、狂犬病疫苗預防注射三項服務，已經有不錯的成果。

建議中央多給獸醫支持

鄭文燦也說，獸醫師的責任是在寵物店或寵物醫院等地扮演第一線角色，進行防疫、植入寵物晶片等工作，過去他擔任議員時，發現鄉鎮市公所的獸醫師職等比照五職等，待遇不高，建議職等應該提高至六或七職等，甚至地方獸醫師編制應該為六到九職等，否則工作三、四十年還停留在五到六職等，是非常不公平的事。

會中表揚服務滿卅至七十年不等的獸醫師，九十二歲的苗栗縣獸醫師黃寶藏是唯一服務滿七十年的，他於一九四七年畢業後即從事經濟動物疫苗等生技產業工作，即便退休後仍擔任技術顧問，頻繁與日本進行技術交流，提升台灣疫苗技術。

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