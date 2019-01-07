〈中部〉（台中）看屋踴躍 大里社宅今起申請

2019-01-07

〔記者陳建志／台中報導〕大里光正段社會住宅去年十月底完工，五日到七日一連三天開放現場看屋，昨天吸引八百多人到場，今天是看屋最後一天，有興趣民眾可到場排隊，一月七日起到二月一日則受理申請，一月十九日晚上在大里福興宮有最後一場申請說明會。

大里光正段社宅是台中市第二處完工的社宅，第一期共提供一九六戶，以及一一○個汽車位、二四一個機車位供申請，其中一房型一一八戶、二房型六十八戶及三房型十戶，租金為周邊市價七折以下，目前第一年還優惠市價租金五折、第二年六折、第三年七折。

市府住宅發展工程處長許由興表示，為讓有意入住民眾認識環境，五日到七日開放民眾現場看屋，每天卅二組線上預約早就額滿，前天看屋吸引五十組，共四百位民眾到場，昨天吸引九十三組，共八五一人到場，今天是最一天，請有興趣的民眾把握機會到場排隊。

許由興提醒，受理申請時間為一月七日到二月一日，民眾可前往台中市住宅發展工程處或大里區公所申請，或郵寄申請。十九日晚上七點在大里福興宮還有最後一場申請說明會。

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