〈中部〉（台中）寒冬送暖 企業捐助民代募送物資

2019-01-07

〔記者許國楨、張菁雅／台中報導〕年關將近民眾準備歡欣過節，但弱勢家庭依然為三餐溫飽煩惱，立委張廖萬堅與市議員林祈烽邀集企業友人做愛心，募集一千二百份物資即日起發放；立委黃國書也邀請建商贊助上百份民生物資送給弱勢家庭，讓他們在除舊佈新之餘也能減輕負擔過個好年。

關心獨老 辦圍爐金援送餐

此外，景氣冷，民眾對社福團體的捐款減少，多家企業帶頭關懷獨居老人；某連鎖咖啡品牌則推出兩款便當造型蛋糕，即日起到二月四日「買便當送便當」，將捐款協助社福團體為偏鄉獨居老人送餐。全成社福基金會每年均在南屯區舉辦圍爐餐會，邀請有長期照顧需求家庭及社區獨居老人、身心障礙者圍爐，並致贈裝有各種民生物資的「福袋」，往年在活動前一週即可募得，今年活動將在十一日舉行，卻還缺很大。

張廖萬堅與林祈烽表示，今年向企業友人募集到白米、麥片、罐頭和泡麵等多項物資共計一千二百份，即日起至八日在西屯、南屯服務處發放，另也請知名書法家王振邦老師書寫「諸事圓滿」印製成春聯與年曆賀卡分送。

愛心物資 溫暖千餘弱勢戶

立委黃國書昨與南區公所主辦寒冬送暖活動，邀請聯聚建設贊助上百份民生物資，針對低收入戶及列冊邊緣戶為主現場發放，也有免費義剪、名家書法揮毫贈墨寶和行動圖書館說故事等多項活動，近中午時更煮了一大鍋臘八粥給大家驅寒並結緣，讓受贈者不僅吃在嘴裡更暖在心裡。

另外，連鎖咖啡品牌85度C關懷偏鄉獨居老人，最近推出滷肉飯便當和肉燥麵便當的造型蛋糕，即日起到二月四日舉辦「年終送暖，買便當送便當，關懷偏鄉獨居老人」活動，消費者購買任一款便當造型蛋糕，業者就與悠遊卡公司一起捐出五十元給老五老基金會與華山基金會，做為偏鄉獨居老人送餐服務費。

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