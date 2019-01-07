〈中部〉台中接連重大治安事件 林佳龍︰給新市府時間

2019-01-07

〔記者蘇孟娟、黃鐘山、許國楨／台中報導〕市長盧秀燕上任不到二週，台中市接二連三發生包括搶銀行及殺人埋屍等重大治安事件，台中治安再受矚目；前市長林佳龍說，「給她一些時間」，他過去四年已經翻轉外人對台中治安不好的印象，盼新市府在既有基礎上做得更好。

2週內3起 盧秀燕︰均快速破案

盧秀燕則說，三起案件均快速破案，有的甚至當天就偵破，她感謝警察不眠不休為台中市治安做的努力，未來也會請警方更加強拚治安「防患未然」。

台中市在去年平安夜、新市府團隊接手前一天，沙鹿區台中國際機場對面發生槍擊案，男子遭人狙擊斃命；本月四日沙鹿區發生歹徒持刀搶銀行案；五日再驚傳沙鹿區男子遭擄人殺人埋屍等重大治安事件，讓不少民眾憂心台中治安是否亮紅燈。

從事服務業的林姓民眾說，槍擊、搶銀行、擄人殺人埋屍，均是「大案子」，感覺好像很久沒有這麼密集發生，希望治安良好，人民才能安心拚經濟。賴姓民眾則說，這幾次的案件，警方都快速破案，甚至中午看到搶銀行，晚上就說抓到犯人了，警方效率極佳，對台中的治安還是有信心。

林佳龍受訪時提及台中接連發生的治安事件說，「給她一些時間」，希望新的市長所領導的團隊，能在過去的基礎上做得更好。治安是市民關心的重大施政，他過去四年已翻轉外人對台中治安不好的印象；近四年的治安評比，台中在六都中數一數二、名列前茅。

林佳龍說，或許沒有辦法避免刑案發生，但犯罪要能夠有案必破，個別發生的刑案能夠儘快偵破，市民就不會擔憂；台中是宜居城市，治安絕對是最重要基礎，期待新市府能夠在既有基礎上做得更好，也期許新市府全力支持在第一線拚治安的警察同仁。

盧秀燕則強調，這三起案件均在一兩天內破案，她要特別代表市民向鍥而不捨、日以繼夜順利偵破案件的警察致意。過年將到，擔心恐會有歹徒趁機鋌而走險，除呼籲市民小心外，也要防患於未然，已請警察在人多的地方，全面防範，加強過年前的治安工作。

市警局︰破案績效評比 六都第一

市警局說，在全般刑案及暴力犯罪數據，自二○一一年以來均呈現發生數減少，破獲率上升趨勢，查緝毒品、打擊詐欺、掃蕩黑幫及肅清槍械績效已連續多期由警政署評核六都第一；只要發生社會重大矚目案件，勢必以「立即偵破」、「有案必破」為目標，有效降低暴力犯罪發生。

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