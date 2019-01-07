〈中部〉《民進黨主席補選》南投投票率三成八 卓得462票

2019-01-07

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕民進黨第十六屆主席補選昨完成，投縣黨員有一九七九人，卓榮泰獲四六二票，比游盈隆二二四票多二三八票，投票率三成八。

鄉鎮聯絡處設置 將北上討論

縣黨部主委蘇昱誠表示，等卓榮泰就任主席後，將會北上與其討論南投縣設鄉鎮聯絡處事宜。縣黨部有兩種腹案，包括十三鄉鎮市都各設一處，及在草屯鎮等四大鄉鎮市設立兩種，屆時再聽取主席的意見。

4投票所 午後投票人數增

昨日民進黨主席補選投開票作業，縣黨部在南投、草屯、埔里及竹山等四大鄉鎮市設置四處投票所，中午之前投票情況很冷清，原本擔心投票率不到三成，但午後投票的人數大增，投票率為三成八。

新任主席將由勝選的卓榮泰接任，縣黨部主委蘇昱誠說，該黨部會朝在縣內設鄉鎮聯絡處方向努力，恢復鄉鎮黨部須經黨員大會同意，而聯絡處就比較容易設置。將等卓主席上任後，北上與其討論設置事宜，及經費補助或籌措的問題。

蘇昱誠也說，若要成立鄉鎮聯絡處，仍需要經費，黨中央是否補助或由縣黨部籌措，需先了解主席的意願和黨中央有無財源。此外，是十三鄉鎮市全設聯絡處，或是只設四大鄉鎮市，也是討論重點。

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