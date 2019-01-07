〈中部〉《民進黨主席補選》彰化投票率二成一 卓小輸74票

2019-01-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨主席補選昨天完成，彰化縣投票率二成一，選舉結果牽動明年總統大選，彰化縣黨部為凝聚基層向心力，擬於廿六鄉鎮市成立聯絡處，加強基層互動和選民服務，不過，因經費難籌，縣黨部擬採義務職推動。

游得680票、卓為606票

彰化縣兩個投開票所彰化市南郭國小和溪湖鎮公所禮堂，投票過程秩序大致良好，不乏黨員特別從外縣市趕回來投票，也有夫妻檔和父子檔同行，彰化縣投開票結果，卓榮泰獲得六○六票、游盈隆六八○票，投票率二成一。

26鄉鎮市 盼至少1聯絡處

另一方面，縣黨部擬建議黨中央恢復三級制組織，黨中央、縣市黨部、鄉鎮市黨部，從上到下、從中央到地方，互動更為緊密。縣黨部主委邱建富說，黨部初期希望至少一鄉鎮一聯絡處，最終目標卅處，將來這些聯絡處會投入組織訓練和選舉佈局，強化黨員向心力，現階段加強基層服務，貫徹中央黨部政策，重責大任落在縣黨部的肩膀上。

黨主席補選結果牽動二○二○總統及立委選舉，邱建富以他擔任首長的經驗說，任何一個縣市長或總統，如果黨內初選未過，大部分都會再投入選舉，投入後勢必出現分裂，這是大家要三思的地方，希望民進黨可以越來越好，有壓力才會進步，沒有壓力絕對退步，希望大家共同團結，一起向前走。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/