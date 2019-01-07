〈中部〉檢舉交通違規採實名制 彰化初探件數持平

2019-01-07

〔記者湯世名／彰化報導〕今年元旦起交通違規檢舉改為「實名制」，檢舉人須輸入身分證字號等個資，警方才會受理，彰化縣從元旦至四日受理件數共為四七一件，平均單日一一七件，與去年一月平均單日件數相同。由於今年新制甫上路，後續件數增減與否尚須觀察。

去年平均日檢舉117件 今年差不多

彰化縣警局交通隊指出，去年一月總受理民眾檢舉件數為三六三八件，平均單日檢舉件數為一一七件，今年一月一日至四日，受理件數為四七一件，平均單日檢舉件數也是一一七件，由於樣本數不多，檢舉件數增減尚待觀察，不過過去曾出現有民眾以「無敵鐵金剛」、「小熊維尼」等方式匿名檢舉，最多的還是「某某先生」、「某某小姐」，讓警方頗為困擾。

過去匿名檢舉案 有三成未成案

過去彰化縣交通違規浮濫檢舉引人詬病，匿名以「阿貓、阿狗」檢舉，警方也得受理，前、去年全縣檢舉交通違規案件都高達四萬多件，卻也有三成未成案。據彰化縣警局交通隊統計，二○一六年受理民眾交通違規檢舉案件有一萬二千多件，二○一七年暴增到四萬多件，成長近三倍；去年一至十一月也有四萬多件，若再加上十二月，檢舉件數勢將突破二○一七年，違規前三名分別是違規停車、變換車道未打方向燈與闖紅燈。檢舉件數連兩年攀升，也令民眾普遍認為有浮濫檢舉之嫌。

警方分析，隨著手機、行車紀錄器等「檢舉」配備普及化，加上爆料及檢舉風氣興盛，交通檢舉案件的數量大幅提升，加上以往民眾檢舉不用提供個資，就算以「阿貓」、「阿狗」或「某某先生」、「某某小姐」等匿名檢舉，警方也都必須受理，因此還衍生所謂「檢舉達人」或「檢舉魔人」，也增加警方後續查證作業困難度。

檢舉人必要時還得出庭作證

不過自今年元旦起，新修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」部分條文，民眾檢舉交通違規案採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話，還須附上身分證字號，必要時還得出庭作證。

有民眾認為，實名制實施上路後，未來交通違規爭議絕對會減少，並杜絕浮濫檢舉；但也有人認為，檢舉人恐因擔心個資外洩遭報復而退卻，檢舉案可能變少，反增加違規亂象。

彰化縣警局交通隊組長蕭汝上強調，不論過去或今年新制實施，檢舉人的資料都會受到保護，絕對不會外洩。他並強調只要遵守交通規則，「麻煩」自然不會找上門。

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