〈中部〉《民進黨黨主席補選出爐》蘇治芬：讓外界看見反省、改變

2019-01-07

〔記者廖淑玲、鄭旭凱／雲林報導〕民進黨黨主席補選昨天進行黨員投票，為了提高投票率，投票時間從上午八點延長到下午五點，投票率僅二七‧○二，與縣黨部預估的五成有一大段距離。投票結果卓榮泰拿下八百零二票，游盈隆三百卅四票。

雲林設6投開票所 投票率二成七

為幫忙拉票，立委蘇治芬前天在雲林舉辦黨職、賞員座談會，特別邀請卓榮泰與會聽取基層聲音，昨天卓順利當選，蘇治芬相信在他的領導下，會讓外界看見民進黨反省、改變的決心，蘇治芬也相信民進黨未來會「想好、做好、讓人民說好」。

立委劉建國因未繳交公職人員分攤金，此次選舉沒有投票權；當選後，對外聲稱要退黨的縣議員蔡明水也未現身投票。

總統蔡英文為民進黨九合一選舉失利辭去黨主席，黨主席補選昨天投票，由卓榮泰、游盈隆雙雄相爭，雲林縣設六個投開票所，分別在斗六國小、斗南文安國小、西螺老人會館、虎尾國小、四湖國小、水林老人會館。

李進勇黨籍未遷 差點投不了票

上午十點半，前雲林縣長李進勇到虎尾國小要投票時，卻查無資料，讓「勇伯」一臉尷尬，原來他的黨籍仍在斗六，經過協調終於順利在虎尾國小投票。李進勇表示，他的戶籍已遷回虎尾，事先助理詢問過縣黨部可以在虎尾投票，未料作業上還是有疏漏。

李進勇、雲林縣議員林文彬、土庫鎮長張榮麗、褒忠鄉長陳建名、土庫鎮代會主席王錦文等人也都到虎尾國小投票。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文指出，雲林縣民進黨員約一萬二千人，敗選後，黨員人數銳減不到一萬人，此次選舉具投票資格者約四千二百人。

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