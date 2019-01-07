〈中部〉《民進黨黨主席補選出爐》翁章梁期許卓榮泰重整隊伍

2019-01-07

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕民進黨昨天辦理第十六屆黨主席補選，嘉義縣、市各有三千○七十四、三百廿六名黨員投票，投票率分別是六成二、一成。嘉市投票結果卓榮泰二一五票、游盈隆一一一票；嘉縣卓二七四六票、游三二七票。黨員咸認新的黨主席須審慎以對，才能贏得二○二○年總統、立委選舉。

李俊俋盼新主席有新的思維

立委李俊俋說，民進黨在二○○八年後就是選舉機器，黨主席角色是把機器運作好，總統候選人會由黨的機制產生，目前支持蔡英文總統與否不是重點，面對明年大選，新主席須有新的思維、作為。

蔡易餘籲新主席要勤走基層

立委蔡易餘表示，過去兩年施政對人民的干擾太多，例如十年以上老車加強檢驗的立意良善，但檢驗沒過要換新車，得額外花一筆大錢，如何得民心？新主席要勤走基層、多聽民意，反映給行政機關或民進黨團，才不致與民意脫節。

表態挺卓榮泰的中執委、正國會決策核心成員陳茂松說，卓較不會暴衝，可圓融與各派系溝通、協調，正國會討論決議也是支持卓；至於蔡英文參不參選連任總統，黨都會透過黨的機制推出候選人。

陳明文：卓才是民進黨唯一選擇

同樣支持卓榮泰的立委陳明文表示，值此關鍵時刻，卓才是民進黨的唯一選擇；嘉義縣長翁章梁說，對新主席的期許是重整隊伍，讓黨員對明年大選有信心。

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