〈中部〉廚餘養豬場轉型 嘉縣補助每頭加碼300元

2019-01-07

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕全國防堵非洲豬瘟侵台，行政院農業委員會宣布除了向環保署申請並檢核通過的廚餘養豬場，其餘須在一週內改為飼料餵養或離牧，嘉義縣政府為鼓勵養豬場轉型，除農委會補助業者每頭豬二千二百元，另加碼補助三百元，嘉義市政府則依中央政策補助每頭二千二百元。

憂防疫破口 養豬青盟17日北上陳情

台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育質疑，政府未全面禁用而是有條件開放廚餘養豬，恐讓防疫出現「破口」，原訂九日集結豬農北上農委會陳情，因未及申請路權，延至十七日，目前有彰化、雲林及嘉義豬農響應。

嘉縣轉型輔導55場 嘉市6場待溝通

縣府農業處畜產科長張安吉說，全縣有六十一個廚餘養豬場，環保署再利用檢核列管的有六場，尚未登錄的五十五場，將輔導改用飼料養豬或退場。市府建設處長陳光興則說，嘉義市有十一間養豬場，其中六間廚餘養豬場，都有廚餘高溫蒸煮設備，考量業者成本或飼養習慣，要轉型得再溝通。

至於廚餘去化，縣家畜疾病防治所長林珮如表示，全縣每日家戶廚餘量三公噸、餐廳事業廿七公噸，其中一半餵豬、一半提供鄰近縣市業者或送焚化爐處理，農委會有條件開放廚餘養豬後，規劃廚餘由焚化爐去化。

市環保局廢棄物管理科長孫意惇說，百貨公司或大型餐廳的廚餘，現由業者自行委外處理，且資本額二千五百萬以上、每天產十六公斤廚餘或每年廚餘量達六公噸的事業體，環保署正研議輔導廚餘再利用；小吃店、非事業產生的廚餘可直接丟垃圾車回收，回收的廚餘標售給雲林縣的養豬場，如全面禁用廚餘養豬，將送焚化爐處理。

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