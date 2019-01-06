〈南部〉《台南》胡麻採收 「麻油間」趕工飄香

2019-01-06

〔記者萬于甄／台南報導〕台南胡麻近期陸續採收，許多俗稱「麻油間」的麻油榨製工廠開始運轉，飄出陣陣的麻油香，安定祖傳四十多年的王家麻油榨製工廠因委託代工數量多，元旦連假期間也忙著趕工，平均每天需榨製三千多台斤的麻油，才得以應付農曆新年產量。

業者王風彬表示，近期許多胡麻陸續風乾完成，已開始麻油榨製工作，以傳統工法來榨製胡麻油，每個步驟都不能馬虎，榨出的麻油香氣才會夠。而隨著胡麻採收量逐漸增加，預計整個榨製工作要持續到農曆過年，才會稍微緩解。

王家麻油榨製工廠傳承到王風彬已是第三代，因榨油工法細膩，麻油品質佳，吸引不少安定、新市及善化等地業者委託榨油，目前每天榨製的胡麻多達三千台斤，每位工作人員都相當忙碌，且過程中身上也沾滿許多黑色芝麻粉，彷彿黑人一般。

王風彬也說，榨製胡麻油是家傳事業，雖榨油過程相當辛苦，每年忙碌也就兩、三個月，早已習慣，只要顧客滿意，品嘗到好的胡麻油，一切也就值得。

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