〈南部〉新營同心會 夫妻檔才能當會員

2019-01-06

〔記者楊金城／新營報導〕新營同心會規定只有夫妻檔才能加入會員，推動夫妻和睦，才能社會祥和，同心會並積極參與社會公益，在離婚率高的現今，新營同心會宗旨鼓勵夫妻和睦，非常特別。

鼓勵夫妻和睦 現有25對會員

新營同心會並非正式立案的社團，廿六年前由一群好友相約入會，創會會長是前新營市公所秘書陳儀彰，當時只有約十五對夫妻會員，有教師、公務員和各行各業。

前會長、前新營市代表蘇科全說，同心會剛成立時名為「儂儂會」，希望會員夫妻檔都能你儂我儂、相親相愛到白頭，後來因當時有護膚店同名，二年後再改名為「同心會」，成立宗旨是夫妻和睦、社會祥和。

參加同心會就是要夫妻恩愛，所以會員們有默契不能離婚，「打某」、「被某打」都要罰錢，至今只有喪偶才會退出會員。

新營同心會目前有廿五對夫妻會員，也有認同理念的顧問團，會長一年一任，剛卸任的會長陳嘉屏送會員夫妻每人一個印上夫妻相片的同心杯，祝福會員白頭偕老。

辦音樂會、捐血 鬥陣做公益

第廿六屆會長余秋宗說，為增進會員、會員夫妻間的感情，定期舉辦國內外旅遊、餐敘，並和顧問團舉辦音樂會、捐血、捐助家扶公益活動，同心會也設有急難救助基金救助弱勢民眾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/