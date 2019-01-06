〈南部〉《台南》有線電視收費 組合餐188至590元

2019-01-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市四家有線電視業者今年收視費用，經國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）審查核定，介於一八八至五九○元之間，各家推出組合餐，或辦寬頻抽百萬汽車等優惠活動，搶攻市場。

台南市新聞處表示，基於保障消費者權益及提供收視戶高畫質視聽選擇的立場，在會中提出相關審查意見，而ＮＣＣ也有就業者經營成本等因素併同考量，業者亦承諾於今年底前基本頻道全數以高畫質播出，另有業者今年也必須持續提供低收入戶、預繳收視費用訂戶及申裝有線廣播電視服務用戶等相關優惠方案。

南市四家有線電視業者基本頻道收視費用，依頻道多寡推出組合餐，分別是，雙子星、三冠王都推五個組合餐，每月收費二○○至五八○元；新永安有五個組合餐，每月一八八至五九○元；南天有五個組合餐，每月二○○至五九○元。

4業者用戶42萬戶

目前全市有線電視用戶超過四十一萬九千多戶，而四家業者組合餐，從「陽春型」的廿一個頻道，到「豪華版」的一百四十四個頻道，收費維持去年水準，頻道則部分有增加，基本款都有包含無線四台、公視、客家、原民、宗教、唱歌與系統自營頻道等。

雙子星董事長吳順德表示，雖然資訊傳播產業發達，有中華電信ＭＯＤ競爭，另外智慧型手機觀看電視、影片等功能愈來愈強，多少會面臨大環境挑戰，但有線電視在地經營優勢就是能夠迅速到宅服務，搭配資訊主流內容等附加價值，例如bb寬頻推出新申辦一二○Ｍ以上指定速率寬頻方案，百萬汽車抽獎活動，結合電視及網路服務開拓收視戶。

民眾盼愈便宜愈好

新聞處曾進行有線電視服務滿意度調查，超過六成受訪者支持分組付費方式，不過消費者心理總是「愈便宜愈好」，約五成受訪者希望收費價格再調降。

支持分組付費機制

林姓民眾表示，看多少頻道、收多少費用，符合「使用者付費原則」很合理。王姓民眾則認為，有線電視或中華電信ＭＯＤ推的基本方案，雖然付費較少，可是頻道內容都不夠豐富，所以也有民眾會選擇多付一點錢增加頻道。

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