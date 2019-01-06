〈南部〉化解輕軌疑慮 高雄市府聽正反方意見

2019-01-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕「高雄輕軌市民意見」公聽會昨在高雄塩旅舉行，原設定八十人的空間，擠進百餘人，支持或反對輕軌的聲音都充分表述，主辦單位期待市府能繼續與地方多說明與溝通，解決問題、化解疑慮。

捷運局仍以原規劃路線為目標

高雄市捷運局指出，非常感謝在會中發言的市民朋友，也會持續蒐集更多意見，預期農曆年後、將儘速針對輕軌二階後續工程召開說明會；捷運局同時指出，在不增加財務負擔的前提下，仍以原規劃的環狀路線為目標。

高雄環狀輕軌工程分第一、第二階段，一階十四站已於前年九月通車，二階目前進度五十％，但在美術館路段、大順路段均遭遇居民與商家反彈，高雄市長韓國瑜決定暫緩這部分工程，並要求相關單位邀請專家學者及地方居民討論，再評估是否繼續施工。

高市議員吳益政昨舉辦高雄輕軌市民意見公聽會，邀請高雄ＤＣ二一地主開方促進會、高雄好過日協會、台灣城市論壇、高師大鐵道社、高雄輕軌好日子等團體，及台大土木系教授張學孔、前高市交通局長賴文泰、鼎漢工程副總程佩鳳、中華民國鐵道文化協會前會長謝明勳等專家學者與會，市府相關局處也派人參加。

原本可容納八十人的空間，吸引百餘人到場，支持與反對輕軌的聲音充分表述，因為發言踴躍、整個公聽會延長近四十分鐘，過程理性、平和。

支持、反對雙方充分表達意見

支持輕軌的意見，包括安全、環保、城市景觀等層面，反對理由有噪音、塞車、停車空間減少、影響沿路樹木等，還有民眾建議乾脆改地下化、一舉化解爭端，因為「韓國瑜市長很會賺錢」。

吳益政表示，昨天公聽會除呈現利害關係人意見，也希望樹立典範，讓公部門在決策過程中，能透過公民參與機制，多蒐集地方聲音、凝聚共識；他認為反對輕軌的市民有兩種，一種是不了解輕軌價值，另一種是輕軌造成不便，應該多溝通並設法解決。

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