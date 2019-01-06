〈南部〉高雄／加班費打折 保大員警爭取二備金支應

2019-01-06

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕高雄市新任市長韓國瑜甫上任，「發大財」口號還沒成真，保大卻傳出基層員警加班費被打七四折，反彈聲浪四起，保大基層甚至希望市警局能爭取市長撥用第二預備金協助支應。對此，保大副大隊長徐如姣昨澄清，預算是去年就編列的，並非韓上任才編，無法報支的同仁加班時數，會讓同仁自由選擇以換補休或是記嘉獎地方式彌補。

副市長李四川：會想辦法籌措財源

高雄市副市長李四川表示，一定會想辦法籌措財源，讓員警能領到應有的加班費。

高雄市警察局局長李永癸表示，將請相關單位把組織員額與超勤加班費不足額的問題呈報上來，新會計年度市警局會請人事、主計單位協助統籌協調勻出預算解決。

警局長：應該還沒有必要用預備金

至於是否有必要爭取市長的第二預備金協助支應？李永癸說，應該還沒有必要。

高雄市保安警察大隊近日在內部群組公告，因去年十二月加班費剩餘金額不足，所有保大上百位員警超勤加班費被打七四折，預計每人受影響三至五千元不等，基層員警集體反彈，抱怨從警以來首度發生這麼離譜的事。

每人受影響3至5千元 基層控離譜

基層員警控訴，警察薪資雖五萬元起跳，但本俸不高，能領到五萬以上，多是靠專業加給與超勤津貼，也就是超勤加班費，但因超勤加班費有上限規定，實務上超過加班上限的，大多只能改記嘉獎。

​警政署則指出，高雄市警察局預算歸高雄市政府處理，但超勤加班費部分是中央統一金額提供給各縣市政府，中央統籌補助的部分，一位員警約為一萬二千元，其餘五千元則為各地方縣市政府依財政狀況編列，過去沒有遇到這樣的狀況，若屬實確實有些奇怪。

保大：鼓勵換補休或記嘉獎彌補

徐如姣解釋，今年度的預算是去年就已經編列的，當時並非韓市長任內，不足主要是員額大幅增加，預算當初是以三三四個員額數來估計，到去年十一月，同仁超勤加班費都有核實領足，但到去年十二月底，員額數增加八十多人，以致加班費支應不足，市警局有貼補二百多萬元還是不夠，預見今年預算會更吃緊。

徐如姣強調，無法核報的加班時數，將鼓勵同仁自由選擇以換補休或是記嘉獎方式彌補。

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