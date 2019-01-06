〈南部〉台東號召捐血 身障騎車進巷弄宣傳

2019-01-06

〔記者王秀亭／台東報導〕全台鬧血荒，各地血液安全庫存量不足，台東捐血站與縣內社團合作，一月份每個假日都安排活動，衝刺捐血量，還請身障者騎著摩托車深入巷弄宣傳，提供身障者工作機會，又能傳達缺血訊息，號召民眾快來捐血。

台東捐血站長江宜勳表示，冬季天冷，民眾捐血意願原本比其他季節低，但今年年底用得多、捐得少，缺血情況比歷年嚴重，台東捐血站所屬的高雄中心各種血型都缺乏，尤以O型血最缺。

江宜勳說，台東平均每月募集一千袋血，因應二月農曆年節連續假期，需有足夠的血量，台東站將一月的目標數調高到一千一百至一千兩百袋，並與縣內各熱心社團合作，在一月的每個星期六、日排滿活動，提供優質禮品，就是希望提高民眾捐血意願。

台東捐血站昨天與第一獅子會、青溪總會合辦捐血活動，一早就有許多聽聞全台缺血的民眾到站內挽袖捐熱血，今天則有南山人壽合作的捐血活動。

「辦活動還不夠，機車充當宣傳車，深入巷弄號召熱血民眾。」江宜勳說，雖然捐血站透過e-mail、手機簡訊、網路社群宣傳活動，提高民眾捐血意願，另與台東縣身心障礙協會合作，由身障者騎著機車在人口密集的台東市區宣傳，一來讓身障者有工作機會，二來機車較能深入巷弄，較汽車更便利，且宣傳成效佳，九成以上的縣內社團都願意以機車方式宣傳捐血活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/