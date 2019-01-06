〈南部〉太陽寶寶許願郵筒 三仙台島寄祝福

2019-01-06

〔記者張存薇／台東報導〕繼台東縣綠島鄉豆丁海馬海底郵筒，東管處與中華郵政合作，在成功鎮三仙台島也新設太陽寶寶許願郵筒，東管處指出，三仙台島是太平洋唯一可以走過去的無人島，太陽寶寶郵筒更是全台首座無人島許願郵筒，鼓勵民眾勇闖八拱跨海大橋，在充滿能量的三仙台島寄出祝福。

綠島鄉豆丁海馬郵筒位在石朗浮潛區、深達十一米，是全世界最深的海底郵筒，去年五月初啟用後，吸引大批潛水客朝聖，帶動綠島觀光，而東管處與中華郵政合作，在成功鎮新設太陽寶寶許願郵筒，高一百五十公分，就位在三仙台島涼亭，澄黃的太陽寶寶圓嘟嘟的十分可愛，也帶來溫暖，目前已收到約五十封明信片。

東管處台東站主任王芸琪指出，三仙台島是太平洋唯一可走路過去的無人島，和台灣本島以八拱橋相連，東管處為提升三仙台旅遊價值，因此今年把三仙台島打造為許願島，當地有三仙造訪傳說、也有阿美族故事，是個充滿能量的地方，更是台灣本島看到第一道曙光之地，因此元旦起設了太陽寶寶許願郵筒，現場亦設有QR Code，讓民眾可用電子許願卡傳遞祝福。

八拱跨海大橋雖只有三百廿石階、長度約四百公尺，但因為要不停爬上爬下，十分耗費體力，多數民眾僅爬過兩、三拱表示「到此一遊」，也有不少民眾花廿、卅分鐘挑戰走完。

王芸琪說，每天都會有太陽寶寶造型的工作人員到場收信，再帶回都歷遊客中心寄送，而三仙台島有豐富的地質景觀，也有漂亮的自然海景，串連步道約二點二公里，歡迎民眾到三仙台島一遊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/