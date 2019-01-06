〈南部〉台東元宵聯合遶境 天后宮承接

2019-01-06

〔記者張存薇／台東報導〕元宵聯合遶境是台東市傳承七十年的重要民俗活動，但再一個月就要過年、離元宵節也只剩一個半月，但迄今卻未公布活動辦法、時間，民眾急問今年到底有沒有辦遶境？台東市長張國洲昨天強調，八日將在市公所協調相關單位，其中元宵遶境由台東天后宮承接，至於陣頭表演也會在當天確定由哪一個社團或宮廟主辦。

8日協調 確定陣頭表演主辦單位

百年歷史的天后宮昨天舉辦歲末寒冬送暖活動，為三百十六戶弱勢族群準備一千元紅包、一包白米，希望大家過好年，張國洲也致贈感謝狀給天后宮，並與董事長林有德討論元宵遶境活動。

台東天后宮已兩年未承辦元宵聯合遶境祈福活動，去年底在縣長饒慶鈴、張國洲協調下，天后宮確定承接，但迄今沒有進一步消息，引發民眾關心，張國洲表示，今年元宵節活動多元，元宵神明遶境預計舉辦一天，隔天再辦陣頭表演，八日將請縣警局、環保局，消防局、各宮廟、社團協商，確定由誰接辦陣頭表演。

林有德表示，往年元宵遶境參與隊伍脫隊情況嚴重，也因為路邊架設臨時壇、延誤遶境時程，都必須坐下來好好談，才能讓活動越辦越好。

將辦花燈展示、放煙火、炸寒單

張國洲說明，縣府及公所會站在輔導立場辦好活動，而公所另將主辦公所廣場前的花燈展示等元宵活動，也會在國際地標施放煙火、並有炸寒單、小型陣頭表演、藝人表演等晚會。

縣長饒慶鈴則表示，縣府會全力配合元宵活動，也會編列預算協助遶境及陣頭表演。

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