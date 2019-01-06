〈台北都會〉北市振華公園地下停車場 下半年開工

2019-01-06

〔記者黃建豪／台北報導〕鄰近台北捷運石牌站的北投區振華公園停車場，從二○○七年就開始規劃，立體、地下停車場、停車格位數量等問題卻長年喬不攏，但停車空間不足，讓停車管理工程處拍板現有的振華公園平面停車場，將斥資約十二億元，重建為地下三層，多達六百四十格停車位的地下停車場，預定今年下半年開工。

位於振華公園旁的平面停車場，現有二四四格汽車停車位，雖周邊還有其他平面停車場，但因鄰近捷運站、夜市與密集住宅區，近年因市長柯文哲推動路邊停車格全面收費、車輛退出巷弄等政策，讓周邊停車格已供不應求。

振華公園停車場興建案，從二○○七年一路走來一波三折，因爭議不休，市府一度核准停辦，重啟後定調將興建地下停車場，二○一三年的居民會議中，決定只需四百格車位，但柯文哲上任後，又決議以「最大量體處理」，擴增為六四○格汽車停車位、一四○格機車停車位的大型停車場，遭居民反對量體太大，恐衝擊周邊環境。

振華公園也多次發生市府舉辦地方說明會、里民說明會，卻沒有通知里民的狀況，讓地方質疑市府黑箱作業，地方甚至籌組「振華公園附建地下停車場環境品質提升促進會」，呼籲市府召開聽證會。

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