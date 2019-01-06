〈台北都會〉三重立委補選 藍綠尚未明朗

2019-01-06

〔記者何玉華／新北報導〕立委高志鵬因貪污案判決定讞，新北市第三選區（三重區）將於三月十六日辦理立委補選投票，民進黨積極備戰，黨中央已成立協調小組尋覓最合適的人選；在國民黨方面，前立委朱俊曉、前議員胡淑蓉及前市府民政局長江俊霆都表示無意參選，市黨部仍在找人，市黨部主委李乾龍也被點名。

民進黨目前傳出的人選包括市黨部主委余天、市議員李余典、李坤城等人；余天在去年底的九合一大選，在全台各地賣力輔選，獲得黨內一致肯定，他多次表示厭倦選舉，在選後請辭主委但獲得慰留，對於這次立委補選，他表示，如果黨徵召的話再考慮。李余典、李坤城兩人剛連任成功，是否投入補選也在審慎評估中。

國民黨方面，被李乾龍視為第一人選的新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉，已表示不會參選；胡淑蓉也被視為可能人選，但她表示以家人的考量優先，參選可能性低；被視為「朱立倫子弟兵」的江俊霆也否認參選。據了解，如果國民黨沒有合適的人選參戰，曾在升格前擔任三重市長的李乾龍，有可能親自上陣。

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