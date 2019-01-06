〈台北都會〉照顧弱勢生 新北新住民媽媽設「愛心冰箱」

2019-01-06

〔記者翁聿煌／新北報導〕從東南亞各國遠嫁來台的新住民媽媽，由新北市家長志工教育成長協會輔導在土城區中央路開設「東協廚房」，專賣東南亞的異國美食，她們不忘回饋社會，設置社區愛心冰箱，每天下午由志工到土城區量販店收取麵包、熟食便當等即期食品，放入愛心冰箱內供弱勢民眾取用，還分送到土城區四所國中、小學，供清寒學生做為課後班的晚餐，愛心融入台灣美麗的風景。

收取即期食品 供弱勢取用

新北市家長志工教育成長協會在教育局、社會局的輔導下，在土城區成立新住民關懷據點，兩個月前開設「東協廚房」，來自東南亞各國的新住民媽媽們，製作海南雞肉飯、肉骨茶套餐、打拋豬肉飯（麵）、緬甸炸蛋、泰式炒泡麵等特色美食，已成為頂埔工業區外籍移工和附近民眾享受東南亞風味美食的天堂。

分送4校清寒生當晚

協會理事長何若萍表示，「東協廚房」已逐漸站穩腳步，設立愛心冰箱回饋社區弱勢民眾，由志工到土城區的家樂福量販店收取尚未過期的即期食品，包含生鮮及熟食等，再轉送給弱勢的新住民家庭，麵包和便當等熟食也送往四所國中、小學，做為弱勢學生的課後班晚餐，不讓學生挨餓念書。

土城區家樂福店長蔡詩傑說，家樂福文教基金會得知土城區新住民關懷據點和東協廚房有這項需求，樂於共同幫助弱勢家庭。

何若萍說，社區愛心冰箱每天下午四點放入新的食品，提供有需求的民眾免費取用，但希望大家適量，讓愛心照顧到更多人。

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