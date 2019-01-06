〈北部〉盤點閒置空間 宜縣127教室可利用

2019-01-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府盤點全縣國中、小學餘裕（閒置）空間，目前有一百廿七間閒置教室可供利用；縣府教育處指出，未來將成立平台，若有機關單位需要，可依程序辦理借用。

少子化問題嚴重，學校空教室增多，縣府為活化餘裕空間展開盤點與調查，由各校回報空間數。縣府教育處表示，各校餘裕空間數判定基準，以檢討專科教室為主，每週上課節數低於十五節，就屬於低度使用，全縣一百間國中、小學共有三百五十五間符合規定。

教育處指出，閒置教室已有一百四十六間完成活化，包括用於樂齡學習中心、鄉立及非營利幼兒園或社區大學等民間、政府機關；另，有四十二間教室完成媒合、四十間教室正由校方與借用單位撮合中，全縣共有二百廿八間教室可成功活化。

至於剩餘的一百廿七間未活化空教室，教育處表示，將用於各校特色教學或放上開放平台，讓有需求單位申請借用，外界擔心，校園開放其他單位進駐恐影響教學，對此，教育處會嚴格審核，不會有這部分疑慮產生。

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