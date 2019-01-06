〈北部〉國民黨宜蘭大勝選 黨部爆裁員

2019-01-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕去年地方大選，國民黨在宜蘭縣大獲全勝，但縣黨部在選後卻爆出大裁員，黨工從前年最多的十三人減到剩五人，甚至有前年離職的正職員工，至今還未領到退休金與資遣費；國民黨縣黨部回應，因黨產遭凍結，前年開始黨工均是一年一聘，去年底合約到期僅兩人不續聘，至於還未給付的退休金與資遣費，中央黨部會陸續給付。

宜蘭「綠地完全變藍天」，縣長林姿妙為國民黨奪回縣長寶座，縣黨部主委張建榮捲土重來，擊敗爭取議長連任的民進黨陳文昌，重登議長大位，在宜蘭完全執政；不過，勝選後，國民黨宜蘭縣黨部的人事卻持續精簡，還傳出大裁員的情況。

有離職黨工爆料，縣黨部不斷精簡人力，還有前年離職的正職員工，至今還未領到退休金以及資遣費，有人甚至被積欠百餘萬元。

黨產遭凍結 縮減剩5人

國民黨縣黨部回應，因為黨產遭凍結，前年十二月底，中央黨部執行人事精簡政策，地方黨部正職人員全部結算，並轉為一年一聘的約聘雇人員，由於約聘僱薪資需由地方黨部主委籌措，當時人力從最多十三人縮減至七人。

縣黨部表示，去年底七名黨工合約也到期，黨部考量人事經費問題，決定只續聘五人，其餘兩人不續聘，黨部黨工只剩五人，至於前年離職的正職員工退休金與資遣費，會由中央黨部陸續支付，據了解中央黨部已與離職黨工達成協議，延後發放退休金與資遣費。

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