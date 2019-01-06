〈北部〉搶救宜蘭蘭陽戲劇團 「傳藝」接手？

2019-01-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽戲劇團今年千萬元預算，遭縣議會刪除，恐怕只能營運到二月底；外界期盼文化部應讓國立傳統藝術中心接手戲劇團；傳藝中心指出，目前還未接獲相關指示，但會持續關心戲劇團情況，在適當時機給予協助；宜蘭縣政府表示，將持續跟議會溝通，爭取在月底臨時會恢復預算，讓戲劇團重燃生機。

蘭陽戲劇團成立於一九九二年，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團，現有二十名團員。劇團任務除了演出，也包含蒐集、整理歌仔戲文獻史料，為歌仔戲理論建立資料庫，維護歌仔戲傳統唱腔與身段之美，讓戲劇團成為台灣歌仔戲訓練、表演與研究中心。

不過，戲劇團經費長期來自公務預算，縣議會以蘭陽戲劇團定位不明、人才流失以及發展受到侷限、無法自負盈虧等理由，去年底在審查今年預算時，在二讀會刪除戲劇團一千一百八十萬元預算，引發外界譁然，不少民眾於網路聲援要搶救劇團。

「還有一線生機！」宜縣文化局表示，預算並未完成三讀程序，還有機會起死回生，但需有議員在三讀會提案，且要過半數議員同意恢復預算編列才行，文化局會努力與議員溝通；另，外界也有聲音，盼文化部指示國立傳統藝術中心接手蘭陽戲劇團經營，讓宜蘭珍貴傳統文化得以延續。

傳藝：還未接獲相關指示

傳統藝術中心表示，目前還未接獲接手戲劇團的相關訊息，但傳藝中心基於扶植傳統戲劇立場，將持續關心蘭陽戲續團後續狀況，與劇團保持密切聯繫，在適當時機提供協助，希望傳統戲劇在宜蘭開枝散葉。

縣府爭取臨時會恢復預算

至於宜蘭縣政府對於蘭陽戲劇團的立場，縣府秘書長林茂盛說，縣議會月底將召開臨時會，縣府會持續與議員溝通，說明蘭陽戲劇團的重要性與代表性，爭取預算重新恢復編列。

林茂盛指出，縣長林姿妙也指示文化局研議方案，讓戲劇團開源節流，未來要達到自負盈虧最終目標，例如向中央爭取經費與資源補助，或者讓蘭陽戲劇團與中央或其它縣市較具知名度國立劇團一起公演等，打開蘭陽戲劇團知名度爭取更多演出，開拓財源。

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